Житель Курска испугался алиментов и сменил пол

Федеральные приставы нашли жителя Курска, задолжавшего 800 тысяч рублей на воспитание ребенка. Чтобы не платить матери, он сменил пол и переехал в Московскую область.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Курской области, судебные приставы объявили жителя Курска в розыск после того, как стало понятно, что должник не появляется в квартире по месту регистрации. Тогда выяснилось, что мужчина мог переехать в Дзержинский в Подмосковье.

«Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по адресу проживания разыскиваемого должника встретил женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт», — сообщили в пресс-службе ФССП.

Должнику пришлось объясниться перед приставом. Его также предупредили об уголовной и административной ответственности за неисполнение решения суда.

Что двигало мужчиной, неизвестно. Но вряд ли он пошел на такие меры ради экономии. Чтобы сменить пол в России, нужно получить справку от психиатра о диагнозе «транссексуализм», которую может выдать ограниченное число специалистов. Да и сама процедура по смене мужского пола на женский достаточно долгая и дорогостоящая, кроме того после операции в течение длительного времени нужно принимать гормональные препараты.