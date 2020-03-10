Житель Курганской области придушил собутыльника и спрятал тело в гараже
В Курганской области осудили мужчину, который задушил собутыльника во время пьяной ссоры. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
По данным информагентства, в апреле прошлого года подросток залез на крышу гаража и через проем в перекрытии нашел человеческие останки. Следователи выяснили, что убийство произошло осенью 2014 года. Между мужчинами, которые жили в пристройке к дому, вспыхнула пьяная ссора. Один из них задушил другого веревкой. Он сознался в содеянном. Следующие десять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.