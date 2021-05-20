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    20 мая 2021, 18:50

    Житель Курганской области попал под суд за сломанный памятник на кладбище

    Артур Блянихов

    В Курганской области перед судом предстал житель села Большое Чаусово, которого обвинили краже и вандализме. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

    По данным информагентства, мужчина украл 12 металлических ограждений с Рябковского кладбища и сломал памятник, находившийся на могиле. Нанесенный ущерб оценили в 27 тысяч рублей.

    «Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 440 часов», — уточнили в ведомстве.