Житель Курганской области отправил интимное видео своей бывшей ее руководству

По словам обвиняемого, он снял видео во время одного из свиданий с девушкой. Пара тогда встретилась на ее рабочем месте. Запись он отправил руководству компании.

«Житель Курганской области, находясь на трудовой вахте на территории Пуровского района отправил на электронный адрес учреждения, где работала потерпевшая, видеозапись, изображающую интимную сторону жизни женщины», — уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

Мужчина признал, что снял и отправил видео из-за личной неприязни. Его обвинили по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Однако он не считает себя виновным.