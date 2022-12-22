Общество 22 декабря 2022, 12:34 Житель Крыма получил срок за шпионаж в пользу иностранного государства Верховный суд Крыма осудил жителя полуострова на 12 лет за шпионаж "ВКонтакте"

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Крымчанина приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена». Суд квалифицировал его действия как шпионаж. В частности, его обвинили в выдаче другому государству сведений, составляющих гостайну.

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«Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на год с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Приговор в законную силу еще не вступил. Подсудимый сможет обжаловать его в установленный законом срок.

Ранее в США из тюрьмы выпустили россиянина Юрия Мартышева, осужденного за киберпреступления. Мартышева в 2017 году выдали Соединенным Штатам латвийские власти. Россиянина приговорили к 6,5 года заключения. Он отбывал наказание в тюрьме Атланты в штате Джорджия.