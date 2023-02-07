Общество 07 февраля 2023, 18:31 Житель Краснодарского края нарушил ПДД более 130 раз за год

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В Краснодаре водителя, совершившего более 130 нарушений правил дорожного движения за год, лишили прав. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Полицейские остановили водителя в декабре прошлого года при нарушении ПДД. Позже выяснилось, что водитель совершил более 130 нарушений за год и часть штрафов не оплатил.

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Отмечается, что мужчину лишили водительских прав сроком на четыре месяца.

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