07 февраля 2023, 18:31
Житель Краснодарского края нарушил ПДД более 130 раз за год
В Краснодаре водителя, совершившего более 130 нарушений правил дорожного движения за год, лишили прав. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Полицейские остановили водителя в декабре прошлого года при нарушении ПДД. Позже выяснилось, что водитель совершил более 130 нарушений за год и часть штрафов не оплатил.
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Отмечается, что мужчину лишили водительских прав сроком на четыре месяца.
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