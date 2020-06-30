Житель Клина напал с вилкой на избирательную комиссию

Житель подмосковного Клина набросился на членов избирательной комиссии, которая занята организацией голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил председатель Мособлизбирком Илья Березкин.

«В состоянии алкогольного опьянения вышел во двор дома, где проводится голосование, и набросился на наших членов комиссии», — рассказал он.

По его словам, рядом стояли наблюдатели. Они постарались успокоить хулигана. После этого был вызван наряд полиции.

Березкин отметил и трудности, с которыми пришлось столкнуться в Химках. Там сложилась непростая ситуация между членами избирательной комиссии. Из-за опасности распространения коронавируса установлен строгий график работы комиссии и каждого члена. В связи с этим существуют «ограничения для количества участников на квадратный метр помещения».

«Проблема в том, что люди приходят работать не по своему графику, в свой график не работают. Иногда это доходит до моральных перегревов. Люди между собой ссорятся», — объяснил глава Мособлизбиркома.

Обе стороны усадили за стол, где они все обсудили. По этому поводу Мособлизбирком создал некоторые корректировки и направил решение в территориальную комиссию Химок.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в России с 25 июня по 1 июля. По последним данным, свое мнение уже выразили почти 50 миллионов человек.