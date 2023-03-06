Общество 06 марта 2023, 17:03 Житель Каменска-Уральского с переломом ног полз до врача из-за отказа в коляске freepik

Читать 360tv в

Житель Каменска-Уральского с переломанными ногами вынужденно приполз к врачу на коленях после отказа в инвалидной коляске. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жена пострадавшего Алена.

Мужчина получил травму вечером воскресенья, 5 марта, когда он вешал антенну в доме. Однако довести дело до конца не удалось. Незадачливый домохозяин сорвался с лестницы и упал на землю.

Реклама

«Я была в доме и в окно увидела, как мой муж сорвался и упал с высоты четырех метров», — рассказала Алена.

Реклама

Она добавила, что после падения мужчина не шевелился и пребывал в шоковом состоянии. Родственники пострадавшего решили не вызывать медиков и самостоятельно отвезти его в больницу на собственной машине.

Когда они приехали к врачам, брат пострадавшего попросил медиков предоставить инвалидную коляску. Однако средства для перемещения человека с травмой ног не представили.

«В коляске нам отказали и попросили самим разобраться с транспортировкой», — описала Алена.

Также она добавила, что брат устроил скандал, из-за чего медики вызвали охрану.

В итоге врачи выявили у пострадавшего мужа закрытый перелом двух стоп. В итоге коляску мужчине все же выдали. Также мужчине предстоит операция.

Журналисты «КП-Екатеринбург» попросили медиков из травмпункта описать свое видение ситуации. Однако те сказали, что они не в курсе и пообещали выяснить подробности.