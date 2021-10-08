Житель Камчатки с голым животом станцевал на ярмарке для кадетов и пенсионеров

Мужчина удивил зрителей ярмарки в Петропавловске-Камчатском танцем живота. Его он исполнил перед пенсионерами, инвалидами и кадетами. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1».

Также издание показало видео с мероприятия. На кадрах мужчина в жилетке на голое тело, которая не прикрывает живот, и в штанах выступал перед собравшимися под зарубежную песню. Сзади танцора стояли кадеты.

Издание «Подъем» написало, что танцор выступил под композицию Криса Нормана For You. Известно, что все происходило на социальной ярмарке для пенсионеров, инвалидов, ветеранов «Золотой урожай — 2021». Об этом говорится на официальной странице правительства Камчатского края в Instagram.

На ярмарке жители Петропавловска-Камчатского могли купать овощи, фрукты, ягоды. Почему власти решили украсить мероприятие необычным танцором, неизвестно.