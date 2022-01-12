Житель Ямала выжил, проведя в тундре в 40-градусный мороз четыре дня

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа скитался по тундре в 40-градусный мороз четыре дня. Его нашли спасатели.

Как сообщили представители поисково-спасательного отряда «Ямалспас» на своем сайте, 66-летний мужчина уехал на снегоходе в сторону озера Пякуто в Пуровском районе, но позже машина сломалась. Местный житель не стал ждать помощи и ушел на лыжах в неизвестном направлении, никакой связи с ним не было.

На его поиски вышли три человека из «Лизы Алерт» и девять сотрудников «Ямалспаса».

«Поиски усложнялись погодой — метелью и экстремально низкими температурами, до −40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым», — сказано в сообщении «Ямалспаса».

Поисковики добавили, что мужчине не понадобилась медицинская помощь. Сам северянин рассказал, что от мороза укрывался в пойме реки. Кроме того, на нем была одежда из оленьих шкур, передал телеканал РЕН ТВ.