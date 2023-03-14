14 марта 2023, 18:16
Житель Ямала попал под суд за убийство
В ЯНАО на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный СК.
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В апреле прошлого года обвиняемый был в гостях у соседей. У него возник пьяный конфликт с другими гостями. В ходе ссоры он избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний получил смертельную травму и скончался. Суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Убийства
Суд
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