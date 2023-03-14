Общество 14 марта 2023, 18:16 Житель Ямала попал под суд за убийство

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В ЯНАО на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

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В апреле прошлого года обвиняемый был в гостях у соседей. У него возник пьяный конфликт с другими гостями. В ходе ссоры он избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний получил смертельную травму и скончался. Суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.