Житель Ямала понесет наказание за хранение наркотиков

В Тарко-Сале полиция задержала 25-летнего местного жителя, который имел при себе два свертка синтетического наркотика весом более трех граммов. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на правоохранителей.

Во время допроса задержанный заявил, что не собирался распространять запрещенное вещество, а приобрел его исключительно для себя.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.