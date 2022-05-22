Житель Якутии сделал предложение возлюбленной на высоте 10 тысяч метров

Житель Якутии сделал предложение возлюбленной во время полета. Видео опубликовали в Telegram-канале Yakutsk News.

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Предложение стало сюрпризом для девушки. К тому же мужчина основательно подготовился. Он подговорил стюардесс и воспользовался громкой связью. Юноша попросил девушку выйти в центр самолета. Мужчина признался возлюбленной в своих чувствах. Также он сказал, что хочет задать ей самый главный в жизни вопрос. Им оказалось предложение создать новую ячейку общества.

План влюбленного удался. Девушка согласилась на его предложение руки и сердца. Другие пассажиры вместе со стюардессами поаплодировали паре в знак радости за них.