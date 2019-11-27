Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС иностранцам

Сотрудники ФСБ выявили жителя Ижевска, который хотел продать информацию о засекреченных военно-космических разработках России иностранным спецслужбам. Ранее у него был доступ к государственной тайне.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртии, он планировал создать на территории региона организацию, которая занималась бы добычей секретных сведений, которые могли бы быть интересны за границей. Мужчина пытался связаться с дипломатическим представительством иностранного государства.

«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации», — приводит агентство текст сообщения силового ведомства.

Проверка показала, что раньше у несостоявшегося государственного изменника был доступ к гостайне, однако на данный момент ее нет.

Так как самого факта передачи секретных данных не было, то уголовное дело против ижевчанина возбуждать не стали. Ему объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

Силовики не сообщили, откуда мужчина взял секретную информацию. В Ижевске есть радиозавод на котором производят аппаратуру для космических аппаратов — от ракет-носителей до орбитальных станций. Также в 50 километрах от столицы Удмуртии есть военный Воткинский завод — он выпускает стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс».