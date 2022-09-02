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Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

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04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

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04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Мир

04 сентября 2022, 04:04

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Общество

04 сентября 2022, 03:54

Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак

Мир

04 сентября 2022, 03:37

Цены на газ в Евросоюзе могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке 1»

Общество

02 сентября 2022, 13:04

Житель Ивановской области ослепил сожительницу и попал под суд

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В Ивановской области перед судом предстал 32-летний местный житель, который покалечил свою бывшую сожительницу. Об этом сообщил «Царьград».

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В августе 2018 года подсудимый повздорил с женщиной и кинул ей в лицо мобильный телефон. Гаджет угодил пострадавшей в правый глаз. В результате произошла отслойка сетчатки и кровоизлияние в стекловидное дно. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима.

Суд

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