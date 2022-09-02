Общество 02 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ивановской области ослепил сожительницу и попал под суд

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В Ивановской области перед судом предстал 32-летний местный житель, который покалечил свою бывшую сожительницу. Об этом сообщил «Царьград».

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В августе 2018 года подсудимый повздорил с женщиной и кинул ей в лицо мобильный телефон. Гаджет угодил пострадавшей в правый глаз. В результате произошла отслойка сетчатки и кровоизлияние в стекловидное дно. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима.

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