  • Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места

    05 сентября 2019, 21:42

    Анастасия Максимовских, Ольга Журенкова

    В Подмосковье открылись грибные экскурсии. Если вы думаете, что сезон грибов — это только летние месяцы, то ошибаетесь. По календарю сентябрь — лучшее время, чтобы отправиться за грибами.
    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места

    Александр Шубин из Истры вообще-то занимается бизнесом. Но в лесу - с детства и знает почти 200 сортов грибов. С этого года Александр запустил первые грибные экскурсии.

    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Летние опята я не рекомендую к сбору, потому что в Подмосковье прижился смертельный ядовитый двойник, к сожалению. С бледной поганкой спутать их очень легко, вполне возможно, они есть где-то среди этих летних грибов, и можно случайно на тот свет отправить всю свою семью», — говорит Александр Шубин.

    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Экскурсионные группы небольшие — не более четырех человек на одного проводника. Деталей на самом деле много. Александр на глаз на расстоянии может определить, хороший ли гриб.

    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Неплохая тактика, пока мы с вами присели, мы на на уровне грибов, и есть возможность осмотреться, оглядеться по сторонам. Когда идем — высоко, и мы не видим, присели и посмотрим, что по сторонам», — сказал Александр.

    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Желающие отправиться в лес за грибами с экскурсоводом или самостоятельно имеют в запасе еще целый месяц. Главное, тщательно подготовиться и не насобирать полную корзину опасных для здоровья и не пригодных для еды поганок.

    Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»