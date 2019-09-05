Житель Истры придумал новый вид экскурсий. Он обучает желающих искать грибные места

В Подмосковье открылись грибные экскурсии. Если вы думаете, что сезон грибов — это только летние месяцы, то ошибаетесь. По календарю сентябрь — лучшее время, чтобы отправиться за грибами.

Александр Шубин из Истры вообще-то занимается бизнесом. Но в лесу - с детства и знает почти 200 сортов грибов. С этого года Александр запустил первые грибные экскурсии.

Источник фото: телеканал «360»

«Летние опята я не рекомендую к сбору, потому что в Подмосковье прижился смертельный ядовитый двойник, к сожалению. С бледной поганкой спутать их очень легко, вполне возможно, они есть где-то среди этих летних грибов, и можно случайно на тот свет отправить всю свою семью», — говорит Александр Шубин.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсионные группы небольшие — не более четырех человек на одного проводника. Деталей на самом деле много. Александр на глаз на расстоянии может определить, хороший ли гриб.

Источник фото: телеканал «360»

«Неплохая тактика, пока мы с вами присели, мы на на уровне грибов, и есть возможность осмотреться, оглядеться по сторонам. Когда идем — высоко, и мы не видим, присели и посмотрим, что по сторонам», — сказал Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Желающие отправиться в лес за грибами с экскурсоводом или самостоятельно имеют в запасе еще целый месяц. Главное, тщательно подготовиться и не насобирать полную корзину опасных для здоровья и не пригодных для еды поганок.