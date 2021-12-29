Житель ХМАО попал под суд за смертельное избиение знакомого

В Югре местный житель отправится под суд за избиение своего знакомого до смерти. Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на региональный Следком.

Обвиняемый 14 октября этого года распивал алкоголь со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за кражи вещей. В ходе ссоры обвиняемый избил приятеля руками и ногами. В какой-то момент он пустил в ход деревянную скалку. Кроме этого, обвиняемый 19 и 21 октября вновь приходил к пострадавшему и опять его избивал. В результате от полученных травм мужчина умер.