Общество 28 марта 2023, 15:07 Житель ХМАО едва не лишился единственной ноги из-за артериальной недостаточности

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В ХМАО врачи спасли от ампутации ноги 54-летнего местного жителя, который уже попадал в больницу с подобной проблемой 12 лет назад. Об этом написал сайт muksun.fm.

Медики во время исследований выяснили закупорку артерий голени. По словам главы депздрава Югры Алексея Добровольского, врачи решили использовать к артерии два доступа — через пах и область в стопе, чтобы не прибегать к ампутации.

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«Дополнительно имплантировали стент протяженностью четыре сантиметра в подколенную артерию», — сказал он.

Сейчас пациент чувствует улучшение и не испытывает боли.