  • Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту

    21 октября 2019, 20:55

    Анастасия Максимовских

    Химчанин Рамиль Гареев в составе российской сборной занял первое место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту. Этап Кубка мира «Воздушный бой» проходил в Испании. Парень может с легкостью собрать модель самолета и умеет мастерски ею управлять.
    Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту

    Несмотря на возраст, он уже профи — стаж в авиации 9 лет. В небе — одно из его новых творений.

    Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Это кордовая модель воздушного боя — такой самолет. Здесь стоит мотор, управляется тросами. Задача состоит в том на соревнованиях, чтобы сбить ленту, которая крепится к самолету. Нужно отрубить пропеллером ленту противника», — рассказывает воспитанник дома юных техников «Интеграл» им. академика П.Д. Грушина Рамиль Гареев.

    Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Когда-то его привел в дом юных техников старший брат, а сейчас Рамиль и сам — мастер своего дела. И это доказывают его многочисленные победы в соревнованиях самого высокого уровня. Например, совсем недавно химчанин в составе сборной России занял первое место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту.

    Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Превратить хобби в профессию и связать с авиацией свою жизнь — Рамиль уже сделал первый шаг к своей цели — поступил в Московский авиационный институт.

    Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в планах у Рамиля — снова завоевать мир. Он готовится к отбору на чемпионат мира по авиамодельному спорту в 2020 году — но уже в составе взрослой сборной.