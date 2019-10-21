Житель Химок занял 1 место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту

Химчанин Рамиль Гареев в составе российской сборной занял первое место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту. Этап Кубка мира «Воздушный бой» проходил в Испании. Парень может с легкостью собрать модель самолета и умеет мастерски ею управлять.

Несмотря на возраст, он уже профи — стаж в авиации 9 лет. В небе — одно из его новых творений.

Источник фото: телеканал «360»

«Это кордовая модель воздушного боя — такой самолет. Здесь стоит мотор, управляется тросами. Задача состоит в том на соревнованиях, чтобы сбить ленту, которая крепится к самолету. Нужно отрубить пропеллером ленту противника», — рассказывает воспитанник дома юных техников «Интеграл» им. академика П.Д. Грушина Рамиль Гареев.

Источник фото: телеканал «360»

Когда-то его привел в дом юных техников старший брат, а сейчас Рамиль и сам — мастер своего дела. И это доказывают его многочисленные победы в соревнованиях самого высокого уровня. Например, совсем недавно химчанин в составе сборной России занял первое место на международных соревнованиях по авиамодельному спорту.

Источник фото: телеканал «360»

Превратить хобби в профессию и связать с авиацией свою жизнь — Рамиль уже сделал первый шаг к своей цели — поступил в Московский авиационный институт.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в планах у Рамиля — снова завоевать мир. Он готовится к отбору на чемпионат мира по авиамодельному спорту в 2020 году — но уже в составе взрослой сборной.