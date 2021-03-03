Житель Ханоя спас упавшего с 12 этажа ребенка. Видео

Во Вьетнаме сотрудник службы доставки спас маленькую девочку, которая сорвалась с балкона 12 этажа. Мужчина забрался на соседнее здание, подставил руки и смягчил падение ребенка.

Курьер Нгуен Нгок Ман сидел в своей машине рядом с одним из домов в Ханое, когда услышал плач и крики о помощи, сообщила газета Vietnam Times.

«Я выглянул <…> и увидел выбравшуюся с балкона девочку. Немедленно выскочив из машины, я забрался на крышу соседнего здания в надежде поймать ребенка», — рассказал мужчина.

Девочка рухнула прямо на руки вьетнамца — они-то и смягчили падение. В отчете медиков говорится, что у двухлетки сломаны руки и нога. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Сотрудник доставки получил растяжение связок.

В соцсетях Мана назвали настоящим героем. За смелый поступок его поблагодарил и премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, предложив наградить мужчину.

Сам спасший ребенку жизнь заявил, что просто стремится делать добро, и любой поступил бы так же на его месте.