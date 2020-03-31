Житель Хабаровска получит штраф за отказ сдавать анализ на коронавирус

Местному жителю необходимо было пройти проверку в медицинском центре, однако он проигнорировал постановление врачей.

На нарушителя составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». Теперь ему грозит штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей.

Мужчину принудительно направили в госпиталь. В настоящее время он находится в изоляции и проходит обследование на наличие коронавирусной инфекции.