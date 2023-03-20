Общество 20 марта 2023, 14:42 Житель Ессентуков написал жалобу на детсад в Ессентуках из-за радужной лавки Заведующая детсадом в Ессентуках выступила против перекрашивания радужной лавки "ВКонтакте"

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Заведующая детским садом «Зоряночки» Светлана Месикова в Ессентуках заявила, что не хочет перекрашивать покрашенную в радужные цвета лавку. Об этом она заявила в комментарии изданию «Подъем» после получения жалобы от местного жителя.

«Это не родитель, а вообще посторонний человек. Не знаю, адекватный или неадекватный этот человек возрастной, который написал. Никаких таких проверок нет. Участковый у нас приходил, посмотрел, что все в порядке», — сказала она.

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Заведующая рассказала, что на территории дошкольного учреждения четыре лавки и ворота покрашены в цвета радуги. Кроме того, там можно увидеть и разноцветные флажки. Месикова отметила, что цвета повторяются не как на эмблемах ЛГБТ. По ее словам, обычную белую краску нанесли на бордюры и деревья. Такой внешний вид всех устраивает.

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«Ничего перекрашивать не буду, все так и останется», — подчеркнула заведующая.

Она добавила, что радостные цвета нравятся детям. Яркие краски всем поднимают настроение.