Житель Екатеринбурга взял мать в заложники и угрожал взорвать девятиэтажку

Мужчина угрожал взорвать весь дом на улице Чкалова. Перед этим он избил свою мать и держал ее в квартире в заложниках. После этого злоумышленник покинул жилище с цветами в руках и сбежал.

Сейчас угроза взрыва ликвидирована, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу группы компаний «ГАЭКС».

Сотрудники группы немедленного реагирования ОП № 4 задержали молодого человека, отметило агентство со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД. Стражи порядка вызвали бригаду медиков скорой помощи, так как мужчина вел себя неадекватно. Злоумышленника отвезли в медицинское учреждение.

«По итогам начатой проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины», — говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.

Мать задержанного тоже доставили в больницу.