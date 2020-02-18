Житель Екатеринбурга сделал предложение девушке при помощи пасхалки в игре «Метро: Исход»

Александр написал на сайте разработчиков игры — украинской студии 4A Games сообщение с просьбой о помощи. Он рассказал, что вместе со своей девушкой играет в видеоигры и при помощи «Метро» он хотел бы позвать ее замуж. Молодой человек предложил идею, как это можно реализовать внутри игры. Разработчики согласились.

11 февраля вышло сюжетное дополнение игры «История Сэма». В День всех влюбленных Александр и Фанни начали играть. В какой-то момент молодой человек передал девушке управление. И на одном из уровней она увидела граффити с надписью: «Фанни, будь моей женой».

По словам Александра, сначала она подумала, что это шутка. Но когда он достал кольцо, то сначала опешила, а потом согласилась.

Пасхалку с предложением для Фанни можно увидеть только в компьютерной версии игры. В консолях ее нет.

Разработчики на своей странице в Twitter поздравили молодых людей.

«До того, как мы выпустили „Метро: Исход“: „История Сэма“, поклонник игры обратился просьбой о помощи как раз к Дню святого Валентина. Сегодня мы рады сказать, что она сказала да! Поздравляем Фанни и Александра! Желаем вам всего наилучшего в жизни!»