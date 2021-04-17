Житель Дзержинска начал стрелять из пневматики по играющим в футбол подросткам

Жителя Дзержинска задержали после стрельбы по игравшим в футбол подросткам. Один из мальчиков был ранен в щеку. Пулю извлекли врачи. Правоохранителям стрелок заявил, что парни сильно шумели, поэтому он пошел на такие меры.

В отношении 60-летнего мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, сообщили в региональном СУ СК РФ. По предварительным данным, вечером 16 апреля подозреваемый находился в своей квартире на проспекте Чкалова. Во дворе на детской площадке компания подростков играла в футбол.

Мужчине не понравилось, что мальчики шумели. Поэтому он высунулся в окно и три раза выстрелил в их сторону из пневматической винтовки. В результате 16-летний подросток получил ранение в щеку. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Следователи изъяли винтовку. Расследование дела продолжается.