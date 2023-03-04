Общество 04 марта 2023, 05:59 Житель ДНР рассказал о «десятках тел» бойцов ВСУ под Артемовском РИА «Новости»: житель Артемовска заявил о десятках лежащих тел бойцов ВСУ у города РИА «Новости»

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Под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) лежат десятки тел украинских военных, рассказал эвакуированный житель города в комментарии РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что мирное население на эвакуационный пункт вывезли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». После этого они вместе пешком прошли 17 километров до другого пункта.

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«И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (вагнеровцев — прим. ред.) спрашиваю: „Это кто — наши или те?“ „Да, — говорит, — те (бойцы ВСУ — прим. ред.)“, — вспомнил мужчина.

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Солдатам ВСУ необходимо понять, что они жертвуют собой ради интересов Запада, который использует главу Украины Владимира Зеленского в качестве марионетки, заявил ветеран Вооруженных сил США и писатель Ноктис Дрейвен. Он призвал украинских военных сложить оружие или перейти на сторону России. По мнению Дрейвена, оставшись на своих позициях, солдаты ВСУ превратятся в «лежачих полицейских», немного замедлив наступление российской армии.