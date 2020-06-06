Житель Дагестана застрелил своего сына. Соседи его поддержали

Жителя селения Верхнее Казанище Буйнакского района подозревают в убийстве своего 41-летнего сына. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

По предварительным данным, утром 3 июня 63-летний местный житель поссорился с сыном. В результате подозреваемый застрелил его на улице перед своим домом.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в область грудной клетки. Его отвезли в Центральную городскую больницу Буйнакска, но мужчина умер.

Правоохранители изъяли карабин, снаряженный тремя патронами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители задержали подозреваемого.

«Односельчане, родные и близкие выступили в поддержку мужчины, подозреваемого в совершении убийства», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

По их мнению, местного жителя нельзя считать виновным, поскольку у него «были причины для совершения инкриминируемого преступления».

«Население не считает, что он должен понести ответственность за совершенное, настаивая на том, что его поступить так вынудили обстоятельства», — добавили в ведомстве.