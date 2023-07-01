Эксклюзив 01 июля 2023, 14:28 Житель Дагестана набросился на девушку из-за якобы откровенного платья. Это попало на видео Видео «360»: житель Дагестана толкнул девушку из-за непонравившегося ему платья

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Житель Дагестана толкнул прохожую из-за того, что ее платье показалось ему слишком откровенным. Девушка упала и ударилась головой. В распоряжении «360» оказалось видео конфликта.

Конфликт случился между девушкой, шедшей по улице в платье без рукавов, и мужчиной на белой Lada Priora. На кадрах видно, как он проезжал мимо прохожей, остановился и начал ей высказывать претензии. Житель Дагестана вышел из машины, между ними завязался разговор.

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Девушка дотронулась до мужчины, но тот с силой оттолкнул ее. Она упала на землю и ударилась, после чего автомобилист уехал.

По информации Telegram-канала Baza, конфликт произошел в Каспийске. Очевидцы рассказали, что мужчине не понравился внешний вид девушки, после чего он плюнул в нее. Пострадавшая обратилась в полицию и травмпункт.

Власти Абхазии в 20 раз повысили размер штрафа за появление в общественных местах в плавках или бикини. С 1 августа нарушивших предписание станут штрафовать на шесть тысяч рублей (ранее — 300). В подобном виде появляться можно лишь на пляжах.