Житель Читы отсудил более двух миллионов за неисправное авто

В Чите местному жителю удалось отсудить у автодилера свыше двух миллионов рублей за неисправную машину. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина купил авто летом 2017 года и заметил повышенный расход моторного масла. Проблему не удалось устранить после неоднократных обращений в сервисный центр. Экспертиза выявила ряд нарушений. Оказалось, что использование машины является небезопасным.

Истец хотел вернуть автомобиль и получить обратно деньги, а также компенсацию за моральный вред в 50 000 рублей, компенсацию судебных расходов - 25 000 рублей и 4,9 миллиона рублей неустойки.

Суд удовлетворил иск частично: салон вернет стоимость автомобиля, выплатит неустойку (749 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (40 тысяч рублей), штраф (767 тысяч рублей) и компенсацию судебных расходов (25 тысяч рублей). Ответчик также должен будет заплатить в бюджет пошлину в 15,9 тысячи рублей.