Житель Челябинска выиграл в лотерею 11 млн рублей

Житель Челябинска купил лотерейный билет за 40 рублей и стал победителем. Он выиграл 11,3 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

«19 января одному из жителей Челябинска посчастливилось выиграть суперприз гослотереи «Спортлото «5 из 36» — 11 миллионов 319 тысяч 988 рублей», — рассказали в пресс-службе.

По правилам, он должен был угадать пять чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Мужчина выбрал числа 24, 9, 11, 15, 32 в первом и единицу во втором, благодаря чему и стал победителем.