Житель Челябинска рассказал, что не может добиться теста на коронавирус для ребенка и супруги
Житель Челябинска, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал ИА Ura.ru, что не может добиться, чтобы тест на COVID-19 взяли у его супруги и ребенка, которые тоже больны.
«В поликлинике мне сказали, что я ни с кем не контактировал, так как, по их данным, живу один. Я таких данных не давал!» — поделился мужчина.
По его словам, ему удалось дозвониться до детской поликлиники, где пообещали прийти. Он добавил, что ему неизвестно, правильно ли лечат его жену, у которой больше двух недель слабость, температура и непрекращающийся кашель.
В управлении здравоохранения Челябинска пообещали разобраться в сложившейся ситуации.