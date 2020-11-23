Житель Челябинска рассказал, что не может добиться теста на коронавирус для ребенка и супруги

«В поликлинике мне сказали, что я ни с кем не контактировал, так как, по их данным, живу один. Я таких данных не давал!» — поделился мужчина.

По его словам, ему удалось дозвониться до детской поликлиники, где пообещали прийти. Он добавил, что ему неизвестно, правильно ли лечат его жену, у которой больше двух недель слабость, температура и непрекращающийся кашель.

В управлении здравоохранения Челябинска пообещали разобраться в сложившейся ситуации.