Житель Бурятии от скуки «повредил ногу и заблудился в лесу». Его искали 10 часов, а он был дома

Житель Хоринского района Бурятии заставил спасателей вхолостую прочесать 60 километров тайги. Он наврал, что заблудился в лесу с травмой ноги, хотя сам в это время был дома. Мужчине 59 лет, и свой поступок он объяснил тем, что просто заскучал.

«Вызов был ложный. Сотрудники МВД посетили квартиру звонившего и обнаружили его там. Мужчина сообщил участковому уполномоченному полиции, что у себя дома в селе Верхние Тальцы ему стало скучно и он решил позвонить на телефон экстренной службы», — рассказали Regnum в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

По данным агентства, 16 марта заскучавший мужчина сообщил, что накануне уехал с приятелем на снегоходе на охоту в Заиграевский район. Согласно его легенде, две ночи они провели в лесу. Он якобы повредил ногу и заблудился после того, как товарищ уехал. На поиски отправились четыре спасателя. Они проехали около 60 километров в течение 10 часов по тайге. Встретившийся охотник рассказал сотрудникам экстренной службы, что никого в лесу в последние дни не видел.

Теперь шутника привлекут к административной ответственности.

Осенью прошлого года житель Томской области заблудился в тайге, где жил неделю, пока его не нашли. Он питался ягодами, а место для ночлега соорудил из подручных средств. Мужчину случайно встретил рыбак.