Житель Братска оставил в такси годовалую дочь как залог и не вернулся

В Братске местный житель оставил в такси полуторагодовалую дочь. Молодой человек пообещал водителю вынести деньги и забрать ребенка, но пропал. Девочку забрали в дом малютки.

Таксист Константин рассказал «360», что его пассажир сел в машину пьяным, но с ребенком обращался нормально.

«Не похож он был на того, кто оставит ребенка. <…> Когда доехал до адреса, сказал: подожди, я деньги вынесу. Я попросил оставить что-нибудь в залог. Он оставил дочь. И не вернулся», — поделился подробностями мужчина.

Отца девочки он ждал около 40 минут, ребенок расплакался. Вместе с диспетчером таксист позвонил по номеру, с которого вызывали машину.

«Трубку сняла какая-то девушка и заявила, что без понятия, о чем мы говорим. Мол, никакой мужчина такси не вызывал», — отметил Константин.

Он отвез девочку в полицию, дал необходимые показания и уехал. Бросивший ребенка пассажир с таксистом не связывался. Водитель уточнил, что мужчина, уходя, оставался должен ему 450 рублей за вызов. Всего машина на вызове прошла около 20–25 километров, а итоговая сумма с учетом ожидания и поездки к правоохранителям составила порядка полутора тысяч рублей.

Знакомый с ситуацией источник пояснил, что мать вместе с дочерью была в гостях у биологического отца девочки, потому что тот «соскучился». Женщина «отпросилась» и ушла, потому что не предполагала подобного поведения.

«Никогда такого не было. Он иногда брал ее на пару дней. А тут не знаю, что [произошло]», — сказал собеседник «360».

Какие санкции ждут мать девочки, пока неясно. Сейчас ребенок находится в доме малютки, женщина его навещает. С отцом дочери она расписана не была и после случившегося с ним толком не разговаривала.