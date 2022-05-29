Житель башкирского села жестоко убил свою собаку на глазах соседей. Видео

Житель села Иглино в микрорайоне «Кузьминки Вилладж» в Башкирии зверски убил свою собаку. По словам очевидцев, живодер подвесил ее на турнике и жестоко бил, а после отрубил голову топором. Информация об этом появилась в местном паблике во «ВКонтакте».

Автор сообщения написал, что соседи пытались остановить преступника, но безуспешно. Один из местных жителей смог снять происходящее на видео.

Осторожно! Жестокие кадры! 18+

В комментариях пользователи поинтересовались, почему никто не вызвал на место полицию, если самостоятельно мужчину было не остановить. И в любом случае его надо привлечь к ответственности. Один из местных жителей ответил, что они обратились в правоохранительные органы и ждут прибытия полицейских.

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что пока не могут прокомментировать убийство собаки, потому что не располагают никакой информацией об этом, заявки им тоже не поступало.