Житель Башкирии придумал фьючерсы на мед

Он рассказал, что весь мед у него скупают к декабрю, а новый сезон начинается только в мае. Чтобы иметь доход круглый год, Ильшат начал использовать финансовое прогнозирование.

«Я решил продавать фьючерсы на мед будущего года с большой скидкой — 30%. То есть за четыре тысячи покупатели гарантированно получат шесть литров хорошего липового меда», — рассказал он.