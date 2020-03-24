Житель Барнаула обвинил брата в изнасиловании и покончил с собой

В Барнауле молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как публично рассказал о том, что его изнасиловали в детстве. Обидчиком, по словам юноши, оказался старший брат, но он такого не помнит.

Артем из Барнаула внезапно объявил в соцсетях о решении уйти из жизни. Он отметил в посте страницы людей, которые его хорошо знали и могли бы подтвердить его историю, но также предложил всем прочитать ее в его Telegram-канале, который он назвал дневником.

«Я устал от всего, что происходит вокруг, я хочу просто изолироваться, как в „Последнем человеке на Земле“ остаться одному и все. Для меня это было бы очень круто, но это невозможно в нынешних реалиях. У меня в жизни есть одна маленькая история, которую я хочу вам рассказать. Прошу никого не обвинять», — написал он в дневнике.

Источник фото: «ВКонтакте»

Из истории становится ясно, что главного героя 7-9 лет принудил к интиму его брат, который старше его на шесть лет. Автор отметил, что этот мальчик осознал, что с ним произошло только через несколько лет и впал в депрессию. Спустя 10 лет после происшествия он решил поговорить об этом с братом и скинул эту историю. В том же канале есть скриншоты переписки с настоящим братом, на которых собеседник говорит, что не понимает, о чем речь, на что Квасов отвечает подробностями.

Ситуация, как писал Квасов, осложнялась еще и тем, что именно старший брат был любимчиком в семье, и у него дела шли в гору.

Друзья, опрошенные «360», оказались шокированы произошедшим. Из их слов не выходит, что у Квасова была сломана жизнь. Его называют карьеристом, и, судя по всему, у него было достаточно много девушек.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Из его рассказов, да, родители не то чтобы к нему плохо относились, но и сказать, что он рос в любви нельзя было. Что про него рассказать? Карьерист с ног до головы, работа всегда была на первом месте в его жизни, очень много развивался, потенциала было просто море, как и идей. Очень добрый, отзывчивый, смешной», — рассказала «360» Альбина, о которой Квасов писал в своем дневнике, но довольно положительно.

Другая девушка по имени Маргарита тоже не видела у него признаков депрессии. Судя по дневнику, он встречался с ней 2,5 года, а расстались они из-за неверности девушки.

«Мы не имели связи уже практически два года. В шоке ужасном. Знаю, что моя сестра видела его с девочкой, все было хорошо у него, а тут такое», — рассказала Маргарита.

В правоохранительных органах Алтайского края трагическое самоубийство пока не прокомментировали.