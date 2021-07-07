Житель Австрии попросил СК помочь вернуть близнецов из детдома в Сыктывкаре

Австриец попросил председателя СК России Александра Бастрыкина помочь ему вернуть детей, которые родились по программе суррогатного материнства. Сейчас близнецы находятся в сыктывкарском детдоме, куда их отдала родившая их женщина. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат иностранца Игорь Трунов.

«Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении <…> лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей», — приводит агентство слова собеседника.

В своем заявлении австриец написал, что заключил договор о программе суррогатного материнства. Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, однако у детей еще нет свидетельств о рождении и он не может получить документы для выезда с ними на родину.

По словам мужчины, его дочерей увезли в Сыктывкар и теперь сотрудники агентства и суррогатная мать вымогают у него деньги. Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, который ограничивает суррогатное материнство в России. У иностранцев и одиноких людей решили забрать возможность пользоваться такими услугами. Авторы документа оправдывают это решение интересами института брака.