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    07 июля 2021, 09:33

    Житель Австрии попросил СК помочь вернуть близнецов из детдома в Сыктывкаре

    Андрей Иванов

    Австриец попросил председателя СК России Александра Бастрыкина помочь ему вернуть детей, которые родились по программе суррогатного материнства. Сейчас близнецы находятся в сыктывкарском детдоме, куда их отдала родившая их женщина. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат иностранца Игорь Трунов.

    Житель Австрии попросил СК помочь вернуть близнецов из детдома в Сыктывкаре

    «Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении <…> лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей», — приводит агентство слова собеседника.

    В своем заявлении австриец написал, что заключил договор о программе суррогатного материнства. Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, однако у детей еще нет свидетельств о рождении и он не может получить документы для выезда с ними на родину.

    По словам мужчины, его дочерей увезли в Сыктывкар и теперь сотрудники агентства и суррогатная мать вымогают у него деньги. Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, который ограничивает суррогатное материнство в России. У иностранцев и одиноких людей решили забрать возможность пользоваться такими услугами. Авторы документа оправдывают это решение интересами института брака.