Житель Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра с эмбрионом

В тексте объявления автор уточнил, что нашел яйцо в 2010 году на реке Онега. «Рыночная стоимость определяется наличием в нем эмбриона. Он есть! Торги — да!» — написал автор объявления. Начальную цену он обозначил 770 тысяч рублей.

На прикрепленных к объявлению фотографиях видно, что сам эмбрион небольшой, а яйцо — это большой расколотый шар.

Первый проректор Северного федерального университета, доктор биологических наук Борис Филиппов в беседе с «Интерфаксом» заявил, что в Архангельской области такая находка не редкость. Там можно обнаружить и более древние образцы.

«Является ли представленная на продажу находка яйцом динозавра, сказать не могу. Однако вероятность такая есть», — сказал Филиппов.

Он пояснил, что в Приморье больше находят останки зверозубых ящеров — переходная форма между динозаврами и млекопитающими.