Житель Архангельска пожаловался Путину на фигуры ведьм на месте бывшего кладбища

Жителя Архангельска оскорбило то, что в сквере около Театра драмы во время новогодних праздников установили светящиеся фигуры ведьм. По словам горожанина, раньше на этом месте был храм и могилы священников. В связи с этим он пожаловался в приемную президента РФ Владимира Путина, написал Znak.com.

«Идея разместить такие фигуры имеет смысл, но не на территории бывшего кладбища», — указали в архангельском Минкультуры.

Житель Архангельска отметил, что такое «соседство» нарушает его права как православного человека.

Директор Театра драмы Сергей Самодов при этом заявил, что его права «ущемляет чужая глупость». Он сослался на некие документы и экспертизы, согласно которым храм все-таки стоял в другом месте. Самодов сообщил сайту 29.ru, что, вопреки словам автора жалобы, храм носил не имя Михаила Архангела. Это был Свято-Троицкий собор, и находился он не в зоне парка, а в 600 метрах от него.

«Когда люди говорят, что театр построен на месте собора, они ошибаются: он находился на месте, где сейчас находится площадь», — указал Самодов.

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