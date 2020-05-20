Житель Анапы убил двух человек из-за музыки. Его отпустили из зала суда

Житель Анапы, который убил своих соседей из-за громкой музыки, избежал тюрьмы. Его отпустили прямо в зале суда.

Об этом сообщило местное издание «Югополис». Такое решение принял суд присяжных.

Житель анапского села Супсех убил двоих соседей во время бытовой ссоры. Его обвинили в превышении пределов необходимой обороны. В результате во время судебного заседания присяжные приговорили подсудимого к двум годам исправительных работ. Однако мужчина уже отбыл срок заключения в СИЗО, поэтому его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Помощник прокурора Антон Лопатин сообщил, что ведомство планирует обжаловать приговор. В пресс-службе Краснодарского краевого суда пояснили, что судья вынес вердикт на основе решения, которое приняли присяжные. Собеседник пояснил, что им, видимо, не хватило доказательств обвинения, поэтому они признали подсудимого виновным в превышении пределов необходимой обороны, а не в убийстве, совершенном общеопасным способом.

В результате обвиняемого осудили по менее тяжкой статье. По ней его нельзя было отправить в места лишения свободы, потому что до этого мужчина еще не был судим.

Обвиняемый убил двоих человек 3 февраля 2019 года. Он отправился к соседям, которые громко шумели, чтобы разобраться и заставить их выключить музыку. В результате между ним и двумя мужчинами — отцом и сыном — начался скандал. В ходе потасовки обвиняемый застрелил своих соседей из охотничьего ружья. В декабре 2019 года против него возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой самообороны». Прокуратура настаивала на том, что подсудимый виновен в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Однако мужчина свою вину в убийстве не признавал, настаивая на превышении самообороны.