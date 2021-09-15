Житель Амурской области прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту

Любитель экстрима из Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту. Местное линейное управление МВД России на транспорте начало проверку.

В транспортной полиции установили, что мужчине 31 год, он живет в Благовещенске. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.

Он добавил, что ведомство проводит проверку по факту нарушения административного законодательства по статье 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Автора видео найти было несложно, своим поступком он похвастался на своем YouTube-канале, сообщил РЕН ТВ. В комментариях под роликом люди пошутили, что он сам на себя собрал доказательную базу, а полицейским ничего даже делать не нужно.

Изданию в Следственном комитете сообщили, что также заинтересовались видео. Они уже побеседовали с блогером-экстремалом.

По данным РЕН ТВ, блогера не задержали.