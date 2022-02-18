Азамату Байрамукову нужна помощь в лечении. Мальчик борется за шанс жить нормальной жизнью

Азамату Байрамукову из Кисловодска всего восемь лет, но он уже успел столкнуться с очень тяжелыми испытаниями в жизни. Мальчик тяжело заболел и полностью утратил способность говорить. Длительное лечение помогло ему постепенно восстановиться, он даже смог пойти в школу. Но чтобы не произошло отката назад, Азамату нужно продолжать реабилитацию. И ему можно помочь.

У Азамата есть два старших брата, он третий и самый младший ребенок в семье. Мальчик родился в срок, развивался по возрасту. В год уже мог говорить простые фразы. Но в год и семь месяцев у ребенка полностью пропала речь, появились проблемы с вниманием и поведением. Азамат стал очень тревожен, в момент возбуждения кусал себе руки до крови. Не мог сосредоточиться и сделать, что просят.

В коррекционном детсаду, куда согласились взять ребенка, его состояние только ухудшалось. Полностью здоровый мальчик на глазах превратился в инвалида. В 2018 году это подтвердили документально. При этом анализы не выявили никакой генетической предрасположенности к болезни.

Только в конце 2020 года мальчику смогли помочь после обследования и интенсивного лечения в неврологическом центре Санкт-Петербурга. Ему подобрали правильные препараты, которые в комплексе с процедурами смогли улучшить его состояние.

Сейчас он уже может одеваться, умываться и есть самостоятельно. Ему нравится собирать пазлы, рисовать и смотреть мультфильмы. Но главное — он снова заговорил. Азамат даже стал рассказывать стихи. Для него это огромный рывок вперед.

Азамат смог пойти в первый класс. Но пока он вынужден учиться по индивидуальному плану не больше трех часов в день. В коррекционный класс в Кисловодске мальчика не взяли. Его мать надеется, что в ближайшее время семья сможет обменять жилье и переехать в Санкт-Петербург, где ее младший сын мог бы учиться в государственной коррекционной школе.

После первого курса реабилитации в Санкт-Петербурге Азамату нужно было снова приехать в центр через шесть месяцев. Но собрать деньги на курс очень непросто. Мать одна растит троих детей. Сумма 250 тысяч рублей для нее неподъемная. А с момента первого визита прошло уже больше года.

Азамат — подопечный фонда «Мои друзья». Все способы пожертвования есть на сайте благотворительной организации. Также можно помочь ребенку, отправив СМС на номер 77 15 со словом «друзья» и суммой. Например, «друзья 500».