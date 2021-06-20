«Жить на пособия стыдно». Минтруд Якутии упрекнул женщину в получении выплат

Администратор Instagram-аккаунта Минтруда Якутии пристыдил местную жительницу за то, что она получает детские выплаты. Об этом сообщило Ura.ru.

Женщина спросила, когда ждать перерасчета выплат на детей с трех до семи лет. Но ей ответили просто: «Выходной». Когда она переспросила, у кого выходной день, то ей написали, что у всех «работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью без помощи государства». А еще администратор написал, что ведение страницы в Instagram не является его основной работой.

Женщина не поняла, зачем вообще тогда нужно было отвечать на ее вопрос. И после этого ее еще и пристыдили за то, что она получает выплаты.

«Просто жить на пособие стыдно», — прилетело ей в ответ.

Пользователи в соцсетях возмутились такой работе с обращениями. Многие не поняли, почему женщине должно быть стыдно, если она имеет право на пособие. Но нашлись и те, кто заступился за якутский Минтруд. Они посчитали, что беспокоить чиновников в нерабочие дни тоже нехорошо.

В Минтруде Якутии между тем уже принесли извинения. Они объяснили, что работают как справочная круглые сутки и у них «случился сбой», сообщило издание SakhaDay.

В декабре 2020 года чиновница из Удмуртии в соцсети посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на подарки, заявив, что детей они рожали не государству, а себе. Чиновницу уволили, хотя она утверждала, что ее аккаунт взломали За год до этого произошел похожий случай в Свердловской области, где чиновница Ольга Глацких заявила, что государство «никого не просило рожать».