Общество 29 ноября 2023, 19:51 «Жить можно уже». Путин анонсировал повышение стипендий аспирантам Президент Путин: власти работают над повышением стипендий аспирантам Pxhere

Читать 360tv в

Российские власти работают над повышением стипендий аспирантам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус».

Глава государства упомянул новую выплату в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования.

Реклама

«Это, наверное, не самая большая цифра, но жить можно уже», — сказал российский лидер.

Путин 27 ноября подписал указ о повышении стипендий аспирантам и адъюнктам, которые занимаются исследованиями в приоритетных научно-технологических областях. Ежегодно на выплату могут претендовать не более двух тысяч человек. Президент поручил кабмину создать специальный совет, который займется этим вопросом.

Глава государства также поручил увеличить бюджет на выплаты грантов в области искусства и культуры. Речь идет о 8710,1 миллиона рублей в год. Ранее бюджет на выплаты грантов составлял 8654,3 миллиона.