«Жить как полноценный человек»: участник одесского «антимайдана» получил российский паспорт

Главное управление МВД по Московской области выдало российский паспорт бывшему майору украинской армии Владимиру Дорогокупцу.

«Холодильник пустой, а она постоянно плачет». В екатеринбургском ОМВД нашли забытого ветерана Подробнее

«Я ужасно счастлив, что стал гражданином России. Просто жизнь снова начинается, елки зеленые! Я до сих пор поверить не могу, что это все-таки произошло <…> Теперь смогу жить и работать, как полноценный человек», — заявил Дорогокупец.

Уроженец Черновцов Владимир Дорогокупец мечтал о военной карьере. По окончании Минского суворовского училища он поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, после чего в 1990-м году отправился служить под Архангельск. Там Владимир получил черепно-мозговую травму.

Из-за серьезной болезни родственники вынудили его перевестись под Одессу. Так он поступил на службу в аналог российских ВДВ — аэромобильные войска. Он также преподавал тактику и воздушно-десантную подготовку в Одесском институте сухопутных войск. Однако проблемы со здоровьем не оставили его, и в 2003 году Дорогокупец ушел в отставку в звании майора. Следующие десять лет он проработал гражданским специалистом в том же институте.

После победы сторонников «евромайдана», которую он принял крайне негативно, Дорогокупец присоединился к одесскому движению за федерализацию Украины, которое выступало за сближение с Россией. В результате сотрудники СБУ задержали его вместе с семью активистами в мае 2014 года. На свободе он оказался только спустя три года заключения в рамках обмена военнопленными между Украиной и ДНР. Ему выдали гражданство самопровозглашенной республики.

Но, оказавшись на свободе, мужчина уехал к сестре в Подмосковье в надежде получить российское гражданство как бывший российский офицер. В миграционном отделе ему предложили воспользоваться программой для носителей русского языка. Однако такая процедура заняла бы по меньшей мере год. Получить гражданство РФ на основании его военной службы под Архангельском ему помогло участие в проекте RT «Не один на один».