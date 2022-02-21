Жирная хрюшка сбежала от хозяйки в Петербурге. Сторожить ее взялись храбрые полицейские

Огромная свинья сбежала от своей хозяйки в Петербурге. Ее заметили трое полицейских. Сейчас милая беглянка находится под их пристальным контролем.

ЧП произошло в сквере Галины Старовойтовой. Петербуржцы рассказали, что ранее свинью на поводке выгуливала ее хозяйка. Однако сейчас на хрюшке нет ни ошейника, ни поводка. Кроме того, у животного травмировано ухо. Полиция охраняет беглянку и следит за тем, чтобы она не попала под машину.