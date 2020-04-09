Жирков из «Зенита» поделился списком фильмов для просмотра в самоизоляции
Хавбек питерского «Зенита» Юрий Жирков составил топ-4 фильмов, которые помогут скоротать время в режиме самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Невские новости».
Топ-лист футболиста возглавила картина «Зеленая миля», снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. На второй позиции оказалась историческая драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». На третьей позиции - военный фильм все того же Спилберга «Спасти рядового Райана». Четверку замыкает отечественная лента «Собибор», снятая Константином Хабенским.