Жирков из «Зенита» поделился списком фильмов для просмотра в самоизоляции

Топ-лист футболиста возглавила картина «Зеленая миля», снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. На второй позиции оказалась историческая драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». На третьей позиции - военный фильм все того же Спилберга «Спасти рядового Райана». Четверку замыкает отечественная лента «Собибор», снятая Константином Хабенским.