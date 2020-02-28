    28 февраля 2020, 18:06

    Жириновского возмутили «непомерные» требования органов опеки

    Артур Блянихов

    Лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского возмутили непомерные требования органов опеки, из-за которых некоторым семьям невозможно воссоединиться. Об этом сообщил «Царьград».

    Накануне на открытии парка «Остров мечты» воспитанник детского дома попросил президента страны Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке, которая живет в Москве.

    Жириновский задался вопросом, почему раньше органы опеки ничего не сделали и не воссоединили мальчика с родными.

    «Зачем нужны такие органы опеки, которые выдвигают настолько непомерные требования, что семье бывает просто невозможно воссоединиться?» — заметил ветеран отечественной политики.