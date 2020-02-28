Жириновского возмутили «непомерные» требования органов опеки

Накануне на открытии парка «Остров мечты» воспитанник детского дома попросил президента страны Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке, которая живет в Москве.

Жириновский задался вопросом, почему раньше органы опеки ничего не сделали и не воссоединили мальчика с родными.

«Зачем нужны такие органы опеки, которые выдвигают настолько непомерные требования, что семье бывает просто невозможно воссоединиться?» — заметил ветеран отечественной политики.