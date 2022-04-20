Жириновского предложили увековечить в сторублевой купюре

Депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить ограниченный тираж купюр с изображением Владимира Жириновского. «Газете.ru» объяснили в пресс-службе партии, почему выбран номинал 100-200 рублей.

«Мы предполагали, что купюра должна быть массовой, поэтому 100-200 рублей», — сказал ответственный за связи со СМИ Александр Дюпин.

В России регулярно выпускаются тиражи купюр и монет, посвященные особым событиям, например Олимпиаде в Сочи. Либерал-демократы решили увековечить своего лидера в купюрах именно таким номиналом, потому что 100 и 200 рублей очень популярны в обращении.

Александр Дюпин добавил, что, хоть тираж и ограниченный, этот необычный сувенир будет доступен всем. Правда, сроков выпуска он пока назвать не смог — идея была озвучена на встрече фракции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, депутаты только приступили к подготовке официального обращения к регулятору.

Похороны Владимира Жириновского прошли 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Политик скончался после продолжительной болезни.