Жириновский заявил о пользе публичных домов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что публичные дома приносят свою пользу. Например, такие организации способствуют сокращению количества убийств и числа психических больных.

«Вот я Турцию изучал долго. Демонстрация по городу идет — одни мужчины. Лозунг „Даешь открыть публичные дома“. И во главе колонны — женщина, мэр города. По статистике, в населенных пунктах с публичными домами меньше убийств», — передало РИА «Новости» слова политика.

По его словам, мэр выбрала из двух зол наименьшее. По статистике, когда публичные дома были открыты, количество психических заболеваний было в два раза меньше, чем в те времена, когда они были закрыты, отметил депутат.

Жириновский также выступил за то, чтобы супруги спали в разных квартирах или комнатах. Так, по его мнению, они будут успевать соскучиться. Политик считает, что пока муж с женой живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу.

Ранее лидер партии ЛДПР заявил, что видит себя следующим президентом России после Владимира Путина.